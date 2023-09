Seria o "Harrym Potterze" znika ze sklepów. Fani masowo wykupują książki J.K. Rowling

Serwis "Kommersant" poinformował także, że rosyjscy czytelnicy zaczęli masowo wykupować książki J.K. Rowling, zanim te całkowicie znikną ze sklepowych półek. "Harry Potter" może zatem dołączyć do powieści, które już są nielegalnie przewożone do Rosji z krajów ościennych. To nie jedyny przypadek, kiedy pisarz zadecydował o zaprzestaniu wydawania swoich książek na rynku rosyjskim. Do grona artystów, których tytuły nie pojawią się w Rosji, należą m.in. Stephen King, Neil Gaiman oraz Rebecca Quang, a także wydawnictwa Macmillan i Penguin.