Nowa adaptacja Harry'ego Pottera wydaje się zbędna, ale jest bardzo potrzebna Warnerowi. Dlaczego?

W ten sposób twórcy spróbują wyciszyć spór i dotrzeć do jak najszerszego grona. Grona, przypomnijmy, nieco mniej zainteresowanego nowymi filmami z uniwersum - w końcu "Fantastyczne zwierzęta" spotkały się z dość chłodnym odbiorem, a przy okazji poniosły klęskę finansową. To jasny sygnał dla studia, że trzeba zmienić taktykę.



Pierwszy sezon najpewniej okaże się hitem - rzesza fanów Pottera, niezależnie od podejścia, rzuci się na niego z czystej ciekawości. To będzie głośna, duża premiera; wielu widzów będzie miało nadzieję na jakościowy produkt, biorąc pod uwagę fakt, że HBO raczej nie zdarzają się słabe seriale (okej, o "Idolu" po prostu zapomnijmy). A zatem - inkluzywność to jedno, ale Warner musi pamiętać, że wierny oryginałowi scenariusz może okazać się w tej kwestii kluczowy.



Poza tym serial to szansa na nowe otwarcie dla serii pobocznych projektów. Warner i HBO nie będą już uwiązani twarzami, obrazem czy poszczególnymi elementami fabuły, czy to pominiętymi, czy zmodyfikowanymi w przekładzie z medium na medium. Będą mogli tworzyć nowego "Harry'ego Pottera" już z myślą o spin-offach, prequelach czy sequelach, przygotować pod nie grunt unikając niezgodności i mieć pewność, że w razie czego bez problemu zaangażują do nich powracające nazwiska. Przypomnę, że widzowie często źle reagują na recasty, a sporej części oryginalnej obsady nie ma już wśród nas.



To sensowna, racjonalna decyzja w obliczu obecnej kondycji ekranowej odnogi franczyzy. Jeśli studio podejdzie do niej z szacunkiem dla źródła, ma szansę odnieść spektakularny sukces.