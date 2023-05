Mamy to: Apple dostarczyło znakomity dramat SF z gwiazdorską obsadą. Musicie sprawdzić ten serial

Przyszłość. Świat za uszczelnionymi oknami wielkiej mieszkalnej komory wygląda na wyniszczony, toksyczny, martwy. Mieszkańcy tytułowego Silosu nie wiedzą, dlaczego się w nim znaleźli ani kto go zbudował. Nie wiedzą, czemu wszystko poza Silosem jest jakie jest i kiedy bezpiecznie będzie wyjść. Wiedzą tylko, że jeszcze nie teraz, nie dziś, bo na zewnątrz ma ich czekać jedynie śmierć. Wiedzą też, że nigdy nie powinni mówić, że chcieliby wyjść - bo wówczas naprawdę będą musieli to zrobić, nie będzie odwrotu.



Ogromna konstrukcja sięga kilkaset pięter pod ziemię. Mężczyźni i kobiety żyją tam w społeczeństwie pełnym obostrzeń - nakazów, zakazów, sekretów, kłamstw - sądząc, że mają one ich chronić. Znajdą się tacy, którzy powiedzą: "dość" - i zaryzykują wszystko, by poznać prawdę.



Książkowy oryginał - trylogia "Silos", która początkowo wydawana była w formie e-bookowych opowiadań - zamienił Hugh Howey'a, nieznanego autora publikującego na własny rachunek, w światową gwiazdę literatury SF ze szczytów list bestsellerów "New York Timesa". Po wielkim sukcesie wydawniczym prawa do sfilmowania tej opowieści zakupił sam Ridley Scott. Projekt długo stał miejscu, w związku z czym Howey postanowił z powrotem odkupić prawa, by ostatecznie sprzedać je twórcom seriali.

Zainteresowanych było naprawdę sporo, ale ostateczny wybór sprowadził się do Apple'a, AMC i Amazona. W końcu dwie z tych firm postanowiły połączyć siły: Apple i AMC. Na stanowisku showrunnera obsadzono Grahama Yosta, zaangażowano świetną obsadę (Rebecca Ferguson, Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins i inni), a my wreszcie możemy się przekonać, czy wszystkie te kombinacje warte były świeczki. Spoiler: tak, były.