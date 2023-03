Hycnar jak Zełenski. Sprawdzamy, jak wypadł serial "Sługa narodu"

Choć początkowe odcinki "Sługi narodu" wybitne nie są, to jednak sprawiają, że serial chce się dalej oglądać. Zresztą od 4 marca, cały sezon serialu liczący 24 odcinki dostępny jest już na Polsat Box Go. W polskiej odsłonie ukraińskiego hitu żart bywa niekiedy ciężki, piosenka tytułowa kiepska, a niektóre dialogi sprawiają, że można wywracać oczy od sporego zażenowania. Jak na polski serial w komercyjnej stacji nie jest jednak aż tak źle, bo momentami można się uśmiechnąć, przyklasnąć głównemu bohaterowi za jego szczerość: widać to w scenie, gdzie trwa konferencja prasowa z dziennikarzami, lub pokiwać głową na niektóre zachowania polityków.