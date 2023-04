Nowy serwis streamingowy wystartował w Polsce. To znacznie uboższa wersja niż w USA

Zgadza się - serwis MGM+ trafił do Polski jako zakładka w Prime Video (od pewnego czasu do abonamentu platformy można dokupić również inne abonamenty). Specjalny kanał oferuje dostęp do części katalogu wytwórni MGM. Niestety, zamiast tysięcy znajdziemy tam jedynie 146 tytułów, z których dwa to seriale.



Cena miesięcznego dostępu do zakładki MGM to 16,99 zł - warto wiedzieć, że istnieje możliwość aktywacji bezpłatnego dwutygodniowego okresu próbnego. By móc skorzystać z serwisu, musicie być aktywnymi klientami Prime Video, którego comiesięczny koszt wynosi zaledwie 10,99 zł. Przypominam również o jeszcze korzystniejszej opcji: 49,00 zł za cały rok.