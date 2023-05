Po tych filmach nie da się spać spokojnie. Oto najlepsze horrory wszech czasów

Tworzenie listy najlepszych horrorów w historii do łatwych nie należy. Przy tak bogatym i różnorodnym gatunku nie wiadomo nawet jaki wyznacznik jakości wybrać. Jeśli spojrzeć na te filmy przez pryzmat najbardziej podstawowej kategorii, na pierwszym miejscu powinien się znaleźć "Host". Według naukowców to on aktualnie jest najstraszniejszą produkcją, jaka kiedykolwiek powstała.



Zaraz jednak może się pojawić szalikowiec jump scare'ów, który powie, że "The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia" bije go na głowę, bo podczas seansu można podskoczyć aż 32 razy. Na tytuł ten prychnie natomiast ultras lejącej się po ekranie krwi, gdyż w całej tej dyskusji zapomnimy o "Martwicy mózgu".



