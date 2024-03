Star Wars: The Acolyte: genialny zwiastun już jest

Dlaczego „The Acolyte” to bodaj najbardziej wyczekiwany tytuł ze świata „Gwiezdnych wojen” od bardzo dawna? Skąd tak potężny hype? Nie wiem, ale się domyślam. Jasne, „Star Wars” to m.in. szeregowi rebelianci, łowcy nagród, klony i Mandalorianie, ale bardziej od „pew-pew” miłośnicy uniwersum cenią sobie jarzeniówki i, no cóż, Moc. „Akolita” będzie serialem, który pochyli się właśnie nad użytkownikami Mocy - pokaże Zakon Jedi u szczytu formy, pozwoli rzucić okiem na rosnącą w siłę Ciemność. Cały ten mistycyzm to siła, serce opowieści z odległej galaktyki. „The Acolyte” będzie tym tętnił, a co więcej pokaże nam okres w historii uniwersum, którego nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć na ekranach - czas sprzed sagi, Wielką Republikę, dawny kształt gwiezdnowojennej rzeczywistości. Połączenie czegoś świeżego z tym, co najbardziej się w „Gwiezdnych wojnach” lubi.