Oto ostateczny powód, dla którego Rey pokonała Kylo Rena. To dla was, nieuważni widzowie

Nowelizacje trylogii sequeli potwierdzały coś, czego powinien domyślić się przeciętnie uważny widz - Rey w „Przebudzeniu Mocy” była podświadomie bogatsza o większą wiedzę i umiejętności dzięki Force Dyad (Mocy Dwojga), czyli rzadkiemu połączeniu z Benem Solo, którą wyjaśniono w filmie „Skywalker. Odrodzenie”. Nowelizacja opisała to nieco szerzej: Jason Fry podkreślił w niej, że Rey instynktownie była w stanie skorzystać ze szkolenia Kylo, czerpiąc z niego poprzez ich więź - nawet jeśli nie potrafiła jej jeszcze wówczas zrozumieć. Ren sam stworzył to połączenie, wdzierając się do umysłu dziewczyny.



Podobnie inna z książek podkreśla, że kusza Chewbacci poważnie zraniła Solo; dodajmy do tego lekceważące podejście potomka Anakina Skywalkera, który to nie wziął pod uwagę, ze Rey może stanowić dla niego jakiekolwiek zagrożenie.



