Gwiazda „The Mandalorian” odnalazła współczesnego Batmana. Nowa rola Elona Muska

Gina Carano została zwolniona z serialu „The Mandalorian” w 2021 roku. Taka decyzja spowodowana była wyrażaniem przez aktorkę kontrowersyjnych poglądów w mediach społecznościowych. Publikowała posty, w których porównywała obecną sytuację Republikanów do prześladowań Żydów w czasie II wojny światowej, krytykowała noszenie maseczek w trakcie pandemii oraz naśmiewała się z zaimków osób niebinarnych i transpłciowych. A to tylko kilka przykładów. Wytwórnia LucasFilm wycofała się ze współpracy z Carno, za co została przez aktorkę pozwana. Koszty procesu zdecydował się wziąć na siebie Elon Musk, w imieniu X Corporation, zaznaczając, że jest on zwolennikiem wolności słowa, która została w tym przypadku naruszona.