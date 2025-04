To po to ta postać wróciła zza grobu. Nowy serial Star Wars wcześniej niż myślisz

Dzień Star Wars przypada co roku na 4 marca, co jest nawiązaniem do angielskiego zapisu tej daty. May the 4th kojarzy się w końcu z gwiezdnowojennym „szczęść boże”, czyli „May the Force Be With You”. No a z nami za nieco ponad miesiąc będzie nie tylko Moc, ale też zupełnie nowa animowana antologia z odległej galaktyki, czyli „Star Wars: Tales of the Underworld”.