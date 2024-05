Mam też nadzieję, że serial przypadnie do gustu również innym widzom, a fanom świętującym 4 maja dzień „Star Wars” gorąco polecam seans. Liczę też na to, że za rok pojawi się kolejna tego typu antologia, którą mogłyby być „Tales of the Republic” lub „Tales of the Sith”, a popuszczając wodze wyobraźni: „Tales of the Mandalorians” lub „Tales of the Bounty Hunters”. Potencjał jest spory!