W 2022 r. Joe Rogan, amerykański komentator sportowy i prezenter telewizyjny rozpowszechnił w sieci grafikę, na której widniał dzierżący karabin Seagal w mundurze i okularach przeciwsłonecznych. Wpis do złudzenia przypominał post CNN, dlatego w prawdziwość zdjęcia uwierzyło sporo osób. Jeszcze tego samego dnia sensacyjna plotka została zdementowana - okazało się bowiem, że zdjęcie aktora to kadr z filmu "Zabić Salazara", a Rogan usunął swój post: "Usunąłem swój wcześniejszy wpis o pobycie Stevena Seagala na Ukrainie, ponieważ był parodią, ale szczerze mówiąc, nie byłoby to zaskakujące, gdyby okazało się to prawdą" - stwierdził.