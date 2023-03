Szykuje się wielki strajk amerykańskich scenarzystów. Ostatni zatrzymał branżę serialową

Hollywodzkie firmy na żądania scenarzystów kręcą nosem, natomiast podkreślają, że są gotowe negocjować nową i wzajemnie korzystną umowę ze scenarzystami, choć jak mówią, żądania nowej struktury wynagrodzeń ignorują realia ekonomiczne. Dodajmy, że jeśli negocjacje nie dojdą do skutku, dojdzie do wspomnianego strajku, 1 maja. Będzie miał on niekorzystny wpływ na branżę rozrywkową. Jak donosi "The New York Times" dojdzie do stopniowego wstrzymania wielu telewizyjnych programów, z wyjątkiem programów typu reality show oraz programów telewizyjnych. Jeśli strajk potrwałby kilka tygodni, to niektóre programy, jak m.in. "Starurday Night Live" nie będą mogły dokończyć sezonu.