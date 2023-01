Lohan co prawda uniknęła losu Britney Spears, ale występowała już coraz rzadziej, w coraz gorszych filmach i w dodatku głównie w małych rolach. Aż w końcu przyszedł Netflix. "Niezapomniane święta" to comeback aktorki. Co prawda jest to podrzędna świąteczna komedia romantyczna, ale gwiazda błyszczy w niej na ekranie. Być może romcomy będą jej niszą w kolejnych latach, bo już w przyszłym rok mamy ją przecież zobaczyć w należącym do gatunku "Irish Wish".