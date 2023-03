Rupert Murdoch to dziewięćdziesięciojednoletni magnat medialny, właściciel istniejącego od 1979 do 2013 roku News Corporation - wielkiego konglomeratu, korporacji telewizyjnej, wydawniczej i prasowej. W jej skład wchodziły m.in. "The Daily Telegraph", "The Times", "New York Post", ligi rugby, kluby sportowe (Lakersi, Knicksi, Rangersi), studia filmowe z grupy FOX, telewizje kablowe, serwisy internetowe (m.in. MySpace), a nawet połowa udziałów w polskiej spółce TV Inwestycje. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej.



Murdoch urodził się w Melbourne, a początkiem jego działalności było przejęcie po ojcu udziałów w News Limited. Przyjaciel ojca pomógł mu postawić pierwsze kroki w biznesie - szło gładko, bo młody Murdoch od samego początku był bardzo entuzjastycznie nastawiony do pracy związanej z mediami. Czuł ten biznes i nie brakowało mu pomysłów (przykładowo: zakup podupadającego tabloidu i postawienie go na nogi za pomocą wówczas jeszcze raczkujących, a dziś popularnych technik). Kolejne udane interesy poprawiały jego finansową stabilność, a w końcu wsparł go również australijski bank rządowy, pomagający młodym przedsiębiorcom.



Przez kolejne lata Murdoch nabywał udziały w kolejnych gazetach, mierząc się z coraz większymi oponentami; uruchomił też pierwszy narodowy dziennik w Australii, dzięki czemu zyskał ogromny szacunek jako wydawca jakościowej gazety z politycznym autorytetem. W międzyczasie wkroczył na rynek brytyjski, a w latach 70. - amerykański, uruchamiając nowy tabloid i nabywając kolejne media, w tym "New York Post". W latach 80. stworzył sieć telewizyjną Fox Boadcasting Company - najwyżej wówczas ocenianą przez dorosłych odbiorców. Dekadę później zaatakował świat telewizji całodobowej, otwierając wielkiego konkurenta CNN - Fox News. Jego kablówka nadawała dziewięć z dziesięciu najpopularniejszych programów.



W XXI wieku kupił Huges Electronics (6 mld dolarów) i ogłosił przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa News Corporation z Australii do USA. W 2005 nabył serwis MySpace (580 mln dolarów), który ostatecznie jednak odsprzedał sześć lat później za 35 mln dolarów.