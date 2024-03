Kultowy detektyw zmierza na Netfliksa, aby zarazić was swoimi fobiami. Nie zechcecie oglądać niczego innego

Fobie Adriana Monka tak bardzo przypadły telewidzom do gustu, że "Detektyw Monk" doczekał się aż ośmiu sezonów. I to nie takich netfliksowych po parę odcinków na krzyż. Podczas gdy pierwsza odsłona liczy sobie 13 epizodów, siedem pozostałych ma ich już po 16. To dużo oglądania, które się nie nudzi.



Jeśli jednak chcielibyście na chwile odetchnąć od obsesji Adriana Monka rozwiązującego kolejne zagadki kryminalne, tego samego dnia co "Detektyw Monk" na Netfliksie zadebiutuje "Irlandzkie życzenie". Oczywiście, zapowiada się na sztampową komedię romantyczną z elementem fantasy. Fabuła opowiada bowiem o Maddie, której ukochany ma się niedługo ożenić z inną kobietą. Bohaterka wypowiada więc życzenie przy starym kamieniu i budzi się obok swojego wybranka jako jego narzeczona.