Darmowe koncerty Natalii Kukulskiej, Beaty Kozidrak i nie tylko. Co czeka nas w sylwestrową noc?

Jak co roku, organizatorzy wielkich sylwestrowych imprez dbają o to, by zapewnić mnóstwo atrakcji spragnionym imprezowego szaleństwa ludziom, chcącym hucznie powitać Nowy Rok. Jeśli lubicie bawić się pod chmurką, do waszej dyspozycji znajdą się różne organizowane przez stacje telewizyjne imprezy. Jeśli zaś wolicie zostać w domu i odpalić telewizję - możecie wybrać np. Sylwestra Marzeń z Telewizją Polską. Podobnie jak w ubiegłych latach, włodarze TVP organizują go w Zakopanem.