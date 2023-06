Syn byłego odtwórcy roli Jamesa Bonda twierdzi, że kolejny agent 007 powinien być Anglikiem

Obecnie kurczowe trzymanie się i odwzorowywanie do bólu oryginalnych pierwowzorów raczej odchodzi do lamusa. U twórców przeważa bowiem chęć tchnienia w tekst kultury świeżości, a także dopasowanie go do współczesnych realiów, co też nie zawsze spotyka się z zadowoleniem wśród publiczności - każda mniejsza lub większa zmiana w scenariuszu, obsadzie czy obrazie, niemal natychmiast zostaje piętnowana, w zależności od tego, jak bardzo popularne jest dzieło. Tak było (i nadal jest) w związku z "Małą syrenką", gdy okazało się, że czarnoskóra aktorka Halle Bailey wcieli się w adaptacji Disneya w główną rolę, a także w przypadku "Wiedźmina" - fani serii powieści Andrzeja Sapkowskiego, na podstawie których powstał serial Netfliksa, protestowali przeciwko źle dobranej obsadzie, która nie pokrywała się z książkowym oryginałem.