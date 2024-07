"Szadź" - kiedy 4. sezon? Serial trafi na Max, to pewne

Chyba nikogo nie dziwi, że nowe sezonu seriali Playera trafiają na Max - w końcu pierwsza z usług będzie stopniowo wyciszana, a większy serwis obejmie wszystkie produkcje związane z Warnerem i TVN. To właśnie do biblioteki Max trafił finałowy sezon hitu pt. „Skazana”; to właśnie tam trafiają znane programy TVN, do których wkrótce dołączą inne tworzone lokalnie tytuły. Koncern ewidentnie zamierza stawiać na polskojęzyczne dzieła, a druga połowa tego roku będzie obfitować w rodzime premiery.