Po pierwszych odcinkach serialu "Most zbrodni" wiedziałam już, że to będzie jedna z moich ulubionych produkcji tego roku. I chociaż przyciągnął mnie wątek kryminalny, to paradoksalnie nie dlatego zostanie w mojej pamięci na dłużej. To nie jest wyłącznie opowieść o zbrodni - to chwytająca za serce i trudna do przełknięcia historia, która dzieje się wokół niej.