5. odcinek „Rodu smoka” to esencja tego serialu, ale malkontenci będą narzekać na brak akcji

„Zwycięzcy” walki o Gawronie Gniazdo zdecydowali się przedefilować przez Królewską Przystań z odciętym łbem Meleys, smokiem nieżyjącej już Rhaenys, na widoku. Z założenia widok ten miał wywołać w prostaczkach podziw dla władcy, który rzekomo usiekł zdradziecką bestię - oto siła i bogowie stoją po stronie Aegona, jedynego prawdziwego króla. Ser Criston Cole nie przewidział jednak, że niektórzy wezmą to za zły omen (zakładając, że smoki są jedną z bożych inkarnacji), a jeszcze inni zwrócą uwagę na fakt śmiertelności czegoś, co wydawało się niepowstrzymane. Skrzydlate bestie to symbol rodu Targaryenów - to one sprawiają, że królewska rodzina wydaje się bliska bogom i pozornie niepokonana w walce z innymi pretendentami do tronu Westeros. A skoro Meleys można było powalić, to przecież to samo może spotkać inne stwory - zarówno te wspierające Rhaenyrę, jak i Aegona.



Tymczasem rzekomy zwycięzca - Aegon - przybywa do domu ptraktycznie w trumnie. Serial wiernie oddał książkowy opis rozległych ran władcy - oparzenia okrywają połowę jego ciała, a smoczy ogień stopił zbroję ze skórą. Do opisanych złamań dorzucono też złamaną nogę, której twórcy poświęcają piękne zbliżenie w stylu gore. Maesterzy nie wiedzą, czy kiedykolwiek odzyska przytomność, ale widz już to wie (nawet jeśli nie czytał wcześniej książki) - resztką sił chłopak rzuca bowiem cicho i chrapliwie za Alicent: „Mamusiu!”.



Działania Rhaenyry czy nawet Daemona kontrastują z poczynaniami młodszych bohaterów, którzy nie dbają o pozory czy szeroko pojętą fasadowość - każde z nich, skore do działania, bez wahania robi to, co przybliża ich do celu. Dlatego Jace bez zgody matki wybył z zamku, by pertraktować z Freyami. Dlatego też Aegon wyruszył do walki, a Aemond kazał Vhagar zionąć ogniem tak, by skrzywdzić brata i utorować sobie ścieżkę do tronu. To odróżnia go od Daemona, który - choć równie zazdrosny o władzę - nigdy nie skrzywdził Viserysa.



