Nowość Netfliksa doprowadzi was do szaleństwa. Wciąga, trzyma w napięciu i nie traktuje widza jak idiotę

„Szaleństwo” jest thrillerem niezwykłym. I nie chodzi tu o kolejny magnetyczny występ Colmana Domingo (gość jest coraz lepszy z kreacji na kreację), a unikalną w kontekście współczesnych standardów gatunku. Po pierwsze: jeśli chodzi o zaangażowanie emocjonalne widza, ten tytuł jest ostry jak brzytwa - a my jesteśmy zmuszeni kroczyć po krawędzi tego ostrza przez osiem wciskających w fotel godzin. Po drugie: jest absolutnie bezwzględny. Scenarzyści zabijają kolejne postacie znacznie wcześniej, niż widz mógłby się tego spodziewać. Bo to serial o prawdziwie niebezpiecznych ludziach, którzy zrobią wszystko, by ich trupy nigdy nie wypadły z szafy. Co więcej, twórcy w żaden sposób nie równoważą poczucia zagrożenia; nie szukają wytchnienia w humorze, w przestojach i innych spokojniejszych momentach. Zero słodyczy - to bardzo intensywna, pełna napięcia opowieść, która nie pieści się z widzem.