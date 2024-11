Nasz mały sekret

Z prawdziwości zostało również odarte zakończenie tego filmu. Wszystko poszło zbyt szybko i zbyt łatwo, jakby to "drobne" oszustwo nie miało żadnego znaczenia i zostało przysłonięte tym, co dzieje się w tle głównego wątku. Bohaterowie mieli rozwiązania dosłownie na talerzu, co więcej - widz już wiedział od pierwszych minut, jaki będzie finał. Powód jest prosty: Avery i Logan wybierali nie między dobrym a lepszym, tylko między złym i najlepszym, co nasuwało już, na co się zdecydują. Przewidywalni i stereotypowi byli również drugoplanowi bohaterowie - infantylna partnerka, chłopak-kobieciarz, wścibski młodszy brat czy "plastikowa" i nieprzyjemna teściowa to tylko kilka przykładów.