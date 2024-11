„Szkolne miłości” spod szyldu Max Presents to młodzieżowa komedia skupiona na dwójce studentów - wieloletnich przyjaciół z czasów szkolnych. Oboje - Ben (Nico Hiraga) i Jamie (Kiernan Shipka) - podtrzymują swoje związki na odległość, ale z czasem dociera do nich, że wcale nie mają na to ochoty.



Postanawiają zatem zerwać z partnerką i partnerem podczas przerwy na Święto Dziękczynienia. Co, rzecz jasna, pociągnie za sobą serię nieoczekiwanych, problematycznych konsekwencji i zdarzeń, które wystawią ich przyjaźń na próbę.



Ben i Jamie to duet przyjaciół, którzy wszystko robią razem - w dynamice romantycznych komedii. Ona jest tą szorstką i upartą, on - łagodnym i miękkim. Do tej pory (oczywiście) nie rozważali możliwości bycia razem.