Nie żyje Tadeusz Woźniak, twórca "Zegarmistrza światła". Kompozytor miał 77 lat

Dzisiaj nadeszła do nas wielce smutna wiadomość - odszedł nasz "Zegarmistrz Światła" - Tadeusz Woźniak. Jakim był muzykiem i wykonawcą - nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości. Jak dobrym był człowiekiem - wie każdy, kto miał okazję go znać. Tadeusz był też Przyjacielem Polskiej Fundacji Muzycznej. On sam wsparcia nigdy nie potrzebował, ale na Jego wsparcie zawsze mogliśmy w Fundacji liczyć. O dacie pożegnania Tadeusza powiadomimy, gdy tylko pojawią się szczegóły

- czytamy we wpisie.