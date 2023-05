Ta książka nie ma autora, tytułu ani okładki i jest bestsellerem. Kupują ją fani Taylor Swift

Wygląda na to, że Taylor Swift zdołała stworzyć potężny fan base. Swifties, czyli grupa fanów jednej z najbardziej wpływowych artystek wszech czasów, dla swojej idolki zrobią wszystko, z nakręceniem sprzedaży zupełnie nieznanej książki włącznie. Masowe zamawianie tajemniczej pozycji zapewniło jej 1. miejsce na liście bestsellerów Amazona. Jak do tego doszło? Fani Taylor Swift, mając do dyspozycji jedynie liczbę stron, datę premiery i enigmatyczne zapowiedzi, doszli do wniosku, że nadchodząca książka musi być autobiografią autorstwa artystki.