Zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Wśród uczestników ma pojawić się Helena Englert

"Taniec z gwiazdami" po przerwie wraca na antenę Polsatu. Pojawiły się doniesienia, że taneczny show zostanie przeniesiony z poniedziałku na niedzielę. Zmian będzie jednak więcej. Ponoć producenci zastanawiają się nad powrotem do dawnego tytułu programu, jeszcze z czasów, gdy show był w ramówce TVN (bez członu "Dancing with the stars"). Jak donosi "Super Express" zmiany mogą też dotknąć jurorski skład.