Nowy polski serial HBO Max to petarda. Ogląda się go z zapartym tchem

Skrawki, urywki wspomnień, z których nie sposób stworzyć spójnej całości. To wszystko co ma popularna influencerka Alicja Stec. Zaginęła po swojej imprezie urodzinowej. Nie wie, co się z nią działo przez ostatni rok. Teraz panikuje, kiedy ktoś na klucz zamyka drzwi do pokoju i miewa krótkie przebłyski z przeszłości, gdy wchodzi do morza, jedzie samochodem, lub zauważa auto z nazwą pewnej farmy. Przyjaciele niby cieszą się z jej powrotu, ale w walce z traumą nie pomagają. Rozmawiają półsłówkami i liczą, że niczego sobie nie przypomni. Pod sztucznymi uśmiechami nakręca się spirala ukrywanych żali i tajemnic, bo w noc porwania doszło do tragedii.



Razem z Alicją stopniowo odkrywamy, co wydarzyło się, kiedy została porwana. Czemu przyjaciele zwlekali z zawiadomieniem policji? Czemu, gdy o niej mówili wszyscy, nikt, nawet policja nie interesowała się zniknięciem innej nastolatki? Czy te sprawy są ze sobą powiązane? Czy główna bohaterka pomoże odnaleźć Weronikę? "#BringBackAlice" może pochwalić się tym samym społecznym zacięciem co "Nieobecni". Usłyszymy tu przerażające statystyki na temat zaginięć w Polsce, a finał rozgrywa się na imprezie fundacji Itaka. Nawet jeśli natkniemy się na twardą policjantkę, twórcy nie grają wedle zasad polskiej szkoły kryminałów. Reżyser Dawid Nickel skupia się bowiem na świecie bananowej młodzieży, która w przerwach od seksu i wciągania kolejnych kresek, wykonuje zadania z trygonometrii w ramach przygotowań do matury.



