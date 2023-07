Taylor Swift pobiła rekord, który zapisze się w historii muzyki

Chodzi o krążki "Folklore", "Lover", "Midnights" oraz "Speak Now (Taylor's Version). Właśnie ten ostatni, znajdujący się obecnie na 1. miejscu Billboardu, zadecydował o pobiciu przez Taylor Swift rekordu, która tym samym stała się pierwszą kobietą w historii z czterema albumami na liście Billboard Hot 10, plasującymi się w czołówce jeszcze za jej życia. Wokalistka dokonała tego po raz pierwszy od niemal 60 lat. Wcześniej rekord pobił Herb Alpert, kiedy w 1966 roku w muzycznym zestawieniu pojawiły się jego krążki "Going Places", "Whipped Cream & Other Delights", "South of the Border" oraz "The Lonely Bull", podaje The Hollywood Reporter.