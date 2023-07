Czy można kupić bilety na koncert Taylor Swift z drugiej ręki? Tak, ale tylko pod jednym warunkiem

Jeśli ktoś jednak pokusi się o sprzedaż biletów w cenie ich zakupu, to oczywiście może to zrobić. Pytanie tylko czy opłaca się je kupić? Przy zakupie wejściówek na koncert Taylor Swift można było wrzucić do koszyka maksymalnie 4 bilety, a na każdym z nich musiały znajdować się dane osobowe uczestnika, który będzie mógł dzięki potwierdzeniu swojej tożsamości wejść na PGE Narodowy. Gdyby ktoś jednak chciał zmienić dane na bilecie, czeka go niezwykle skomplikowana procedura, na której rezultat ma wpływ jedynie organizator wydarzenia: