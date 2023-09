Zagadka dla fanów Taylor Swift. Rozwiązują ją w tym momencie miliony ludzi z całego świata

Aby zacząć rozwiązywać zagadkę, którą Taylor Swift przygotowała dla swoich fanów, należy w wyszukiwarkę Google wpisać imię i nazwisko piosenkarki. Po załadowaniu strony w prawym dolnym rogu pojawi się niebieski skarbiec, na który trzeba kliknąć, aby na ekranie wyświetliła się zagadka. Są to puzzle, które trzeba poukładać w taki sposób, by stanowiły rozwiązanie. Hasło należy wpisać w wyszukiwarkę, aby zostać odesłanym do kolejnych puzzli. Pod łamigłówką znajduje się podpowiedź.