The Eras Tour rozbija bank. Trasa koncertowa Taylor Swift przejdzie do historii

To, co dzieje się obecnie na świecie, a konkretnie w branży muzycznej, można śmiało nazwać czystym szaleństwem. Burzliwy początek The Eras Tour, obecnie chyba najpopularniejszej trasy koncertowej na świecie, datuje się na końcówkę listopada - wtedy właśnie rozpoczęła się sprzedaż biletów na The Eras Tour w Stanach Zjednoczonych. Popyt fanów był tak ogromny, że do kupna wejściówki nie można było się dopchać, a Ticketmaster mierzył się z wieloma technicznymi problemami, informując, że ich przyczyną był "bezprecedensowy popyt na koncerty Taylor Swift". Z uwagi na szerokie zainteresowanie trasą, która miała być podróżą przez muzyczne epoki kariery artystki, w harmonogramie pojawiło się dodatkowe 25 dat w amerykańskich miastach, a finalnie Taylor Swift w samych Stanach koncertować będzie 52 razy.