To się nazywa bonus od szefowej. Taylor Swift właśnie dała ekipie 223 mln zł premii

Ogromna popularność Taylor Swift przerodziła się w oblężenie wszystkich stadionów na świecie, gdzie akurat odbywają się koncerty piosenkarki, a The Eras Tour wręcz napędziła gospodarkę i została okrzyknięta mianem "wielopokoleniowego wydarzenia kulturalnego". Common Sense Institute opublikował badania, z których wynika, że trasa koncertowa Taylor Swift przyniosła do tej pory największy dochód w historii - na 22 koncertach artystka zarobiła około 300 mln dol., co oznacza, że jeden występ przyniósł zysk w postaci niemal 14 mln dol.. Ani Elton John, ani U2, ani nawet Ed Sheeran nie zarobili nawet połowy z tego. Oznacza to, że na ten moment The Eras Tour jest najbardziej dochodową trasą w historii, a jeszcze nie zdążyła nawet dojść do finału.



Piosenkarka postanowiła jednak nie skąpić i część gigantycznego zysku, który spłynął do niej za sprawą kilkudziesięciu koncertów w ramach amerykańskiej trasy koncertowej, przeznaczyła na premie dla swoich współpracowników i ekipy The Eras Tour.



