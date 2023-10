Człowiek Warga może nie zasłużył na anulowanie, ale niestety jest częścią większego problemu

Olbrzymia popularność wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością za to, co mówi się i robi. Humor humorem, ale każde ze słów czy czynów śledzonego przez ponad milion osób człowieka może wywrzeć na kogoś wpływ, a to, co być może zrozumie dorosły, przez buszującego po sieci dzieciaka może zostać odebrane opacznie lub zbyt dosłownie. Niestety, wystarczy odpalić losowy film na kanale Wargi, a spora szansa, że natkniemy się na coś, co nie powinno trafić do uszu dzieci. Sam twórca przyznał zresztą: "owszem, moje dowcipy często są na granicy, są głupie, czerstwe, fekalne, żenujące, seksistowskie".



Oczywistym jest, że małolat z nieograniczonym dostępem do sieci może w Internecie dobrać się do materiałów znacznie gorszych, szkodliwych i niebezpiecznych. Ten fakt nie powinien jednak zwalniać twórców z poczucia odpowiedzialności. Przeciwnie - patoinfluencing powinien być hamowany i ograniczany, treści przeznaczone dla użytkowników dorosłych odpowiednio oznaczane, a popularne platformy powinny to egzekwować oraz uważniej filtrować publikowane treści. Synergiczne działanie serwisów, twórców, internautów i opiekunów pomogłoby przynajmniej ograniczyć powszechny dostęp do publikacji nieodpowiednich dla dzieciaków - albo chociaż zastopować coraz mniej odpowiedzialne praktyki. Przypomnę, że choćby wspomniany Konopskyy opowiadał o dużych markach, które współpracowały z Teamem X sprzedającym dzieciakom seksualne treści. To norma, standard.



Każdy ignorował ten problem, miejmy jednak nadzieję, że coś się teraz zmieni. Wydaje się, że percepcja społeczna ulega pewnej transformacji, a niektóre przesadzone reakcje mogą być zwiastunem większej powściągliwości youtuberów lub nieco dojrzalszego podejścia do tematu. Powoli, kroczek po kroczku, przestrzeń dla pozbawionej konsekwencji, granic i wrażliwości "twórczości" może być redukowana. Kto wie, może obecna sytuacja doprowadzi do kolejnej granicy - tym razem krytycznej. I wreszcie ktoś o odpowiedniej mocy sprawczej zajmie się kwestią wiekowych oznaczeń. Na początek dobre i to.