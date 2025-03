Ted Lasso od Apple TV+ dostanie 4. sezon

Do zespołu "Teda Lasso" jako producent wykonawczy dołączy Jack Burditt, zdobywca nagrody Emmy i gwiazda takich produkcji jak "Nobody Wants This", "Modern Family" czy "30 Rock". Jason Sudeikis, serialowy Ted Lasso, również pojawi się jako producent wykonawczy obok Brendana Hunta, Joe Kelly'ego, Jane Becker, Jamie'ego Lee i Billa Wrubela. Za scenariusz odpowiadają Brett Goldstein i Leanne Bowen.