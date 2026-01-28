Ładowanie...

W marcu minionego roku fani serialu "Ted Lasso" doczekali się wspaniałej informacji. Apple TV zdecydował, że wielokrotnie nagradzana i nominowana do nagrody Emmy produkcja zostanie przedłużona na 4. sezon. W tamtym momencie wiadomo było jedynie, że do roli Teda Lasso powróci Jason Sudeikis, jednak wciąż nie było informacji na temat daty premiery produkcji. Dziś wątpliwości zostały rozwiane. Apple TV ogłosił, kiedy najnowsza odsłona zadebiutuje w serwisie.

Ted Lasso - kiedy premiera 4. sezonu w Apple TV?

Apple TV ogłosił, że 4. sezon "Teda Lasso" zadebiutuje na całym świecie latem 2026 roku. Serwis streamingowy udostępnił również nowe zdjęcia i szczegóły związane z fabułą.

Wiadomo już, że w najnowszej odsłonie serialu sporo się zmieni. Ted wróci bowiem do Richmond w roli trenera, jednak będzie to największe wyzwanie w jego karierze - będzie on musiał wziąć pod swoje skrzydła żeńską drużynę futbolowej drugiej ligi. "W trakcie sezonu Ted i jego zespół uczą się skakać, zanim spojrzą, podejmując ryzyko, o którym nigdy by się nie pomyśleli" - głosi oficjalna zapowiedź.

Żyjemy w świecie, w którym tak wiele czynników nauczyło nas, aby sprawdzać grunt, zanim skoczymy. W 4. sezonie zawodnicy z AFC Richmond nauczą się skakać na głęboką wodę. Odkryją, że zawsze znajdą się we właściwym miejscu, niezależnie od tego, gdzie wylądują - mówił w zeszłym roku Sudeikis, gwiazdor i producent serialu "Ted Lasso".

Producentami wykonawczymi 4. sezonu będą: Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Jeśli zaś chodzi o obsadę, to do dobrze znanych twarzy dołączą m.in.: Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Grant Feely.

Fabuła serialu komediowego "Ted Lasso" skupia się na tytułowym trenerze futbolu amerykańskiego, który zostaje zatrudniony do prowadzenia angielskiego klubu piłkarskiego AFC Richmond. Mimo że mężczyzna nie ma doświadczenia w piłce nożnej, to wyzwanie podejmuje pełen entuzjazmu i optymizmu.

Anna Bortniak 28.01.2026 14:29

