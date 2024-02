Serial "Star Wars: The Acolyte" nie będzie łaskawy dla Jedi. Premiera szybciej, niż się obawialiśmy!

„Acolyte” to nadchodzący serial live action z uniwersum Star Wars - będzie to pierwsza aktorska produkcja spod szyldu „Gwiezdnych wojen”, która pokaże nam okres zwany Wielką Republiką (The High Republic). Okazało się, że tytułowi uda się uniknąć większych opóźnień. Kiedy premiera serialu i co o nim wiemy?