Jeden serial miażdży Stamtąd. Użytkownicy Netfliksa nie mają wątpliwości
"Stamtąd" to istny fenomen. Dosłownie cały świat zastanawia się, w jakim kierunku zmierza fabuła. Tymczasem nie brakuje widzów, którzy - nawet jeśli produkcję doceniają - zauważają, że są lepsze seriale. Szczególnie jeden od Netfliksa.
Przez fabularne zagmatwanie "Stamtąd" oglądamy dzisiaj z niemniejszym napięcie i zaangażowaniem niż niegdyś "Lost. Zagubieni". Zastanawiamy się po prostu, o co w tym wszystkim chodzi. Jaką mroczną tajemnicę, skrywa miasteczko, z którego bohaterowie nie mogą się wydostać. Za chwilę poznamy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, bo produkcja zmierza do końca. 5. sezon ma być tym ostatnim.
Do finału jeszcze trochę czasu, bo na razie jeszcze śledzimy 4. sezon "Stamtąd". Nie ma obecnie gorętszego serialu. Widzowie oglądają kolejne odcinki, które wciąż rodzą kolejne pytania, wzbudzając zażarte dyskusje w mediach społecznościowych. Zdarzają się jednak osoby, twierdzące, że dostępna u nas na HBO Max produkcja wcale do najwybitniejszych nie należy. Są seriale znacznie od niej lepsze. Pomijając już klasyka, czyli "Miasteczko Twin Peaks", wskazują jeszcze na jeden z hitów Netfliksa.
Serial Netfliksa lepszy od Stamtąd?
"Dark" zadebiutowało na Netfliksie jeszcze w 2017 roku. Thriller sci-fi opowiada historię zaginięcia dzieci, które ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin. Brzmi jak standardowy kryminał platformy? No właśnie nie. Gdy w grę zaczynają wchodzić podróże w czasie, cała sprawa staje się znacznie bardziej zamgmatwana. Dlatego właśnie w czasie swojego trwania produkcja przykuła przed ekrany wystarczającą liczbę widzów, żeby doczekać się trzech sezonów.
I choć "Dark" zakończyło się w 2020 roku, fani wciąż żywo serial Netfliksa wspominają. W mediach społecznościowych piszą, że ma znacznie ciekawszą tajemnicę i mąci w głowach znacznie lepiej niż "Stamtąd".
Jeśli tydzień do tygodnia czekać na "Stamtąd", a nie widziałeś jeszcze "Miasteczka Twin Peaks" albo "Dark"... Co w ogóle robisz ze swoim życiem? Pod względem tajemnicy i psychicznej destrukcji te dwa seriale miażdżą "Stamtąd"
W "Dark" prowadzili to genialnie, w "Stamtąd" motają się w te i nazad
Uwielbia "Stamtąd", nie dorasta "Dark" do pięt. To zakończenie było najlepszą telewizją wszech czasów
- czytamy na X (dawny Twitter).
Bo "Dark" ogólnie uważany jest za serial genialny, wręcz niemający ze sobą równych. Tak umiejętnie pogrywał z widzami, że po latach od jego zakończenia nie mogą wyjść z wrażenia. Otwartym pozostaje jednak pytanie, jak podobną próbę czasu przetrwa "Stamtąd". To wtedy definitywnie będziemy mogli roztrzygnąć pojedynek między tymi dwiema produkcjami.
Więcej o "Stamtąd" poczytasz na Spider's Web:
- Ile jeszcze sezonów dostanie Stamtąd? Jest dobra i zła wiadomość
- Nie czekaj na nowy odcinek Stamtąd. Premiera przesunięta
- Zwiastun 6. odcinka Stamtąd wyciekł do sieci. Będzie grubo
- To najwyżej oceniany odcinek w historii Stamtąd. Tak się robi horror
- Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu