5. odcinek "The Last of Us" szybciej niż zazwyczaj. Kiedy zobaczymy go w Polsce?

Cóż to była za premiera! Pierwszy odcinek "The Last of Us" w samych Stanach Zjednoczonych obejrzało 4,7 mln osób. To już był hit, a wraz z kolejnymi epizodami popularność serialu już tylko wzrastała. Z tygodnia na tydzień. Oglądanie produkcji w niedzielne wieczory weszło Amerykanom w nawyk. HBO wie jednak, że nawet losy Joela i Ellie nie byłyby żadną konkurencją dla Super Bowl.



Finał mistrzostw amerykańskiego futbolu jest największym wydarzeniem sportowym w Stanach Zjednoczonych, którego transmisję co roku śledzą miliony Amerykanów. Szefostwo HBO zdecydowało więc, że przesunie premierę 5. odcinka "The Last of Us". I dla fanów serialu jest to świetna wiadomość.