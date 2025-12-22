Logo
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram

Thriller "To jej wina" to nowość w serwisie SkyShowtime. Produkcja z Sarah Snook w roli głównej nie pojawiła się jednak na platformie w całości - będzie debiutowała na niej odcinek po odcinku. Kiedy premiera nowych epizodów?

Anna Bortniak
"To jej wina" ("All Her Fault") to adaptacja powieści Andrei Mary z 2021 r. stworzona przed Megan Gallagher. Zadebiutowała w serwisie SkyShowtime w połowie grudnia i prędko zrobiło się o niej głośno. Przyczyniła się do tego obecność gwiazdorskiej obsady - na ekranie lśnią bowiem Sarah Snook, Dakota Fanning, Sophia Lillis i Jake Lacy. Ich bohaterowie zostali osadzeni w świetnie skrojonej, trzymającej w napięciu historii, która znalazła się wśród najchętniej oglądanych tytułów serwisu.

SkyShowtime publikuje swoje seriale nie w całości, a odcinek po odcinku. Kiedy zatem można spodziewać się nowych epizodów?

To jej wina - kiedy nowe odcinku thrillera w SkyShowtime?

Pierwsze 2 odcinki zadebiutowały w serwisie SkyShowtime w dniu premiery, 15 grudnia. Kolejne będą debiutowały w serwisie co tydzień, w każdy poniedziałek. Oto harmonogram kolejnych epizodów:

  • 1. odcinek - 15 grudnia
  • 2. odcinek - 15 grudnia
  • 3. odcinek - 22 grudnia
  • 4. odcinek - 29 grudnia
  • 5. odcinek - 5 stycznia
  • 6. odcinek - 12 stycznia
  • 7. odcinek - 19 stycznia
  • 8. odcinek - 26 stycznia

Bohaterką serialu "To jej wina" jest Marissa Irvine (Sarah Snook), doradczyni do spraw majątku, która po przyjeździe do domu innej mamy, Jenny (Dakota Fanning) orientuje się, że jej 5-letni syn Milo zaginął. Chłopca, który miał znajdować się pod opieką Jenny, nie ma bowiem pod wskazanym adresem. Na jego temat nie wie również nic jego nauczycielka. Rozpoczynają się wówczas poszukiwania Milo, a jego rodzice będą starali się odpowiedzieć sobie na pytanie, kto i dlaczego porwał ich syna.

Oglądaj To jej wina w SkyShowtime
SkyShowtime
To jej wina
SkyShowtime

