Nowy horror na Max da wam do myślenia. Nic dziwnego, że widzowie go pokochali

Jordan Peele szturmem wdarł się do czołówki najlepszych współczesnych twórców horroru za sprawą swojego reżyserskiego debiutu. "Uciekaj!" opowiada historię czarnoskórego Chrisa, który udaje się do posiadłości rodziców swojej białej dziewczyny. Tam zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Okazuje się, że teściowie chcą pozbawić go afroamerykańskiej siły. Ta opowieść o rasizmie podbiła serca i widzów i krytyków. Produkcja otrzymała cztery nominacje do Oscara, z czego jedną zamieniła na statuetkę za najlepszy scenariusz oryginalny. Jak na kino grozy jest to spore osiągnięcia, bo przecież Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej za tym gatunkiem nie przepada.



Po sukcesie "Uciekaj!" Jordan Peele poszedł krok dalej. W swoim drugim filmie również podejmuje temat rasizmu. To w końcu jego znak rozpoznawczy, nawet w przypadku tytułów, przy których pełni rolę producenta (nowy "Candyman"). W "To my" ważniejsza okazuje się jednak klasa. W dodatku reżyser znajduje całkiem zgrabną metaforę, aby o niej opowiedzieć. Właściwie, choć nie jest to najpopularniejsza opinia, ten horror jest nawet lepszy od jego debiutu.