Ten horror w stylu "Obcego" złapie was w swoją sieć na VOD. Wreszcie można go obejrzeć online

Jaki jest to rok dla horroru? Coraz lepszy. Dzięki "MaXXXine" czy "Kodzie zła" coś się wreszcie ruszyło. Wcześniej dostawaliśmy głównie produkowane taśmowo filmy grozy, które miały wypełnić repertuar multipleksów. "Przeklęta woda", "Coś w wodzie", "Urojenie", "Niepokalana", etc., etc. Bezpłciowe tytuły ostatnich miesięcy można mnożyć. Na ich tle wybijał się tylko "Omen: Początek" czy "Gdy rodzi się zło" (warto zaznaczyć, że ten akurat tytuł dotarł do Polski ze sporym opóźnieniem). Mogliście więc machnąć na "Gniazdo pająka", gdy parę miesięcy temu trafiło do naszych kin. Niesłusznie!



"Gniazdo pająka" to taki tegoroczny underdog. Po materiałach promocyjnych nikt się nie spodziewał, że mógłby trafić na listę najlepszych (albo nawet: dobrych) horrorów tego roku. Tym bardziej że twórcy produkcji grozy rzadko kiedy potrafią pająki dobrze wykorzystać. Uciekają z nimi w pastisze oldschoolowego kina klasy B ("Atak pająków") lub... kino klasy B ("Lavalantula"). W swoim filmie Kiah Roache-Turner też się od niego nie odcina. W końcu tytułowe stworzenie przybywa na ziemię w meteorycie.