Gargamel nie odpuszcza. Pokazał nowy materiał

Jakub Chuptyś, w sieci znany jako Gargamel, był cenionym twórcą do czasu afery Pandora Gate. Wyszło wówczas na jaw, że youtuber dopuszczał się groomingu wobec swojej niepełnoletniej partnerki, Laury Klaus. Dziewczyna oskarżyła go o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nią, co poparła dowodami w postaci nagrań audio i zrzutów ekranu toksycznych rozmów z Messengera. Szokujące wyznanie dziewczyny doczekało się wielu komentarzy i doprowadziło do tego, że Gargamel zniknął z internetu.

Około rok później, w październiku 2024 roku, twórca zaskoczył widzów nowym filmem. Tym razem nie był to już film z gatunku commentary, jakie zwykł wcześniej nagrywać, a rapowy kawałek. Został on zmiażdżony przez internautów, którzy ewidentnie nie ucieszyli się z powrotu Gargamela do internetu. Teraz Chuptyś zrobił drugie podejście.

Gargamel z nowym kawałkiem. Komentujący nie zostawili na nim suchej nitki

Na YouTubie zadebiutował najnowszy singiel Gargamela. Ma on tytuł "Jestem uzależniony od błędów". Rozpoczyna się on fragmentem wywiadu z Britney Spears z 2003 roku, w którym piosenkarka, która wypowiedziała się na temat wojny w Iraku. Kiedy dziennikarz wspomina, że wielu artystów sprzeciwiło się prowadzeniu konfliktu w tym kraju, piosenkarka stwierdziła, że trzeba ufać w tej kwestii prezydentowi.

W dalszej części Gargamel powtarza, że jest najbardziej uzależniony od błędów i że już nic nie czuje. Kawałek ma depresyjny charakter i nie widać na nim twarzy twórcy. Na samym końcu pojawia się jednak zdjęcie, na którym widać aż dwie twarze Gargamela. Po jednej stronie jest on uśmiechnięty, natomiast druga strona przedstawia go tak jakby został pobity - z nosa leci mu krew, a pod okiem znajduje się spory siniak. Być może jest to okładka jego nadchodzącego albumu "7 lat nieszczęścia", który - według zapowiedzi youtubera - zadebiutuje pod koniec roku.

W komentarzach wrze. Internauci krytykują singiel Gargamela w bardzo ostrych słowach:

To jest coś co GargamelVlog 10 lat temu nazwałby rakiem.

Z bycia jednym z najbardziej cenionych twórców do przeciętnego soudcloudowego rapera mocny regres.

Przez krótką chwilę miałam nadzieję, że to może być jakiś szczery rachunek sumienia, ale najwidoczniej to byłoby oczekiwanie zbyt dużej dojrzałości i samokrytyki od Gargamela. Szkoda.

Miesiąc temu Gargamel ujawnił, że wielokrotnie próbowano włamać się na jego konto na YouTubie, w związku z czym zostało ono usunięte z powodu naruszenia praw autorskich (ostatecznie z powrotem wróciło ono na platformę).

Anna Bortniak 26.05.2026 20:18

