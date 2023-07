Tom Holland wkurzył się na dziennikarzy. Opowiedział, dlaczego odciął się od mediów społecznościowych

Media rzuciły negatywne światło na zdrowie psychiczne. Zamiast mówić: "Dobrze, że on robi [przerwę od social mediów], więc wszyscy powinniśmy czuć się dobrze, jeśli także chcielibyśmy to zrobić", mówili: "Patrzcie, on nie jest idealnym, szczęśliwym dzieciakiem, za jakiego go uważacie. Przechodzi załamanie nerwowe w Nowym Jorku"

- wspominał aktor.