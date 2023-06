Smutny Tom Holland jest smutny i przynudza. Nowy serial z jego udziałem to niewypał

W przerwach od grania Spider-Mana Tom Holland wybiera sobie role, które mają być przeciwwagą dla wizerunku przyjaznego Człowieka Pająka z sąsiedztwa. We "W tłumie" już na samym początku zobaczymy go w metrze z rozczochranymi, tłustymi włosami, jak nerwowo się rozgląda dookoła, ściskając w dłoniach papierową torbę. Za chwilę okaże się, że niesie w niej broń. Danny wraz z tajemniczą Arianą napada na pewnego mężczyznę. Coś go jednak paraliżuje i nie może oddać strzału, więc dziewczyna wyrywa mu pistolet i sama naciska kilkukrotnie na spust, raniąc ofiarę. O co chodzi? Tego mamy się dowiedzieć z nadchodzących retrospekcji, gdy główny bohater trafi już w ręce policji.



"W tłumie" to serial inspirowany "Człowiekiem o 24 twarzach" - książką Daniela Keyesa, która przedstawia losy przestępcy znanego jako The Campus Rapist. Billy Milligan został oskarżony o zgwałcenie trzech kobiet. Za swoje zbrodnie nie trafił jednak do więzienia. Zdiagnozowano bowiem u niego rozczepienie osobowości, przez co został skazany na pobyt w szpitalu psychiatrycznym. I - uprzedzając pytania - tak, jego historia była inspiracją dla "Split" M. Nigh Shyamalana. Nie spodziewajcie się jednak podobnego klimatu w serialu Apple TV+. A przynajmniej nie w dostępnych jak na razie jego pierwszych trzech odcinkach.



Czytaj także: