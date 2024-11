Legenda horroru nie żyje. Aktor miał 69 lat

Tony Todd to prawdziwa legenda kina grozy. Występował w horrorach, które zna każdy miłośnik gatunku. Mogliśmy go zobaczyć w serii "Oszukać przeznaczenie", "Kruku" i - co najważniejsze - "Candymanie", gdzie wcielił się w tytułowego upiora z hakiem zamiast ręki. Jak sam wspominał, podczas realizacji jednej z najsłynniejszych scen filmu, obiecano mu 1000 dol. za każde użądlenie pszczoły. Zdarzyło się to jakieś 23 razy.