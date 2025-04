Najlepiej zarabiający aktorzy Hollywood. TOP 15

Lata lecą, a popularność 52-letniego The Rocka jest niezmiennie silna niczym (hehe, bo wiecie) skała. Johnson z pewnością nie narzeka na brak czasu i zajęć - niedawno zakończyły się zdjęcia do najnowszego filmu z jego udziałem, "The Smashing Machine", w którym wcieli się w Marka Kerra. Ostatnio ogłoszono też, że zagra u Scorsesego w jego najnowszym kryminale, nie mówiąc już o "Vaianie" w wersji live-action. Ma co robić i ma co zarabiać.