Ten serial chwycił mnie za serce. Opowiada o kwestiach, które na co dzień nam umykają

Brytyjskie produkcje mają to do siebie, że w sposób błyskotliwy i intrygujący poruszają pewne problemy, nad którymi nie do końca się na co dzień zastanawiamy. Oczywistym jest to, że chcemy żyć jak najdłużej z naszą rodziną, przyjaciółmi i ukochanymi, ale co, jeśli to życie wcale nie będzie wyglądało jak w filmach? Co, jeśli tak naprawdę nie będzie nam dane zestarzeć się w otoczeniu bliskich? Co, jeżeli nie będziemy nawet w stanie rozpoznać ich twarzy, spoglądając na nich ze szpitalnego łóżka? O tych trudnych chwilach myślą bohaterowie "Truelove", którzy postanawiają nie dopuścić do tego, by ich ostatnie dni wyglądały właśnie tak.



To też historia o tym, że życie wcale nie kończy się po przekroczeniu konkretnej bariery wiekowej. Mam tu na myśli szczególnie Phil i Kena, którzy, mimo upływu lat, najwyraźniej wciąż coś do siebie czują. Choć ich życiowe ścieżki poszły w inne strony, to czuć miedzy nimi piękną chemię i szczere uczucie. Patrząc na to, jakimi są ludźmi, można odnieść wrażenie, że mogliby cieszyć się życiem jeszcze długo - nie myślą wcale o tym, czy w przyszłości będą w stanie poradzić sobie z podstawowymi czynnościami i czy nie będą potrzebować pomocy. Nie godzą się z tym, że w pewnym momencie ich życie zwolniło i nie chcą stracić swojej niezależności.