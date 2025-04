Mogłem stać się ofiarą tego seryjnego mordercy z serialu Netfliksa, bo prawie zabił mnie nudą

Jedną z głównych osi narracyjnych jest wątek policyjny, który wypada znacznie słabiej od tego skupionego na ogrodniku. Oto dwoje detektywów, którzy na początku serialu znajdują ciało jednej z ofiar Elmera, zamiast skupić się na śledztwie, wikła się w melodramatyczne przepychanki i potencjalny romans. Jak można się domyślić, zamiast napięcia - nadciąga irytacja. Postać policjantki Carrery zostaje sprowadzona do roli zdesperowanej kobiety marzącej o romansie z żonatym partnerem. Całość trąci kiczem i do reszty psuje atmosferę, która mogła być gęstsza i bardziej niepokojąca.



Czasami zresztą twórcom udaje się zbliżyć do takiego właśnie klimatu, choć nigdy nie potrafią utrzymać go dłużej. Jedną z niewielu zalet produkcji jest fakt, że emocje stają się tu w pewnym sensie osobnym bohaterem. Dla Elmera są obce, przytłaczające i niebezpieczne. Gdy zaczyna się buntować wobec matki, staje się jasne, że ich relacja od dawna przekracza granice zdrowej bliskości. Ich współzależność - ona wykorzystuje go niczym narzędzie, on żyje pod jej kontrolą - generuje najciekawszy, a zarazem najbardziej niepokojący wątek. Matka, która wykorzystuje niepełnosprawność syna do popełniania zbrodni, a potem wpada w gniew, gdy ten wreszcie zaczyna coś czuć i pragnie się uniezależnić, to portret rodzinnej toksyczności i manipulacji w najczystszej formie. Tu nie ma miejsca na prawdziwą matczyną miłość - liczy się dominacja, kontrola.



Freudyzmów tu niemało - represjonowane emocje, wykolejone rodzinne relacje, tzw. popęd śmierci i miłości. Psychologiczny koktajl, który mógłby być znacznie smaczniejszy, gdyby przyrządził go ktoś bardziej kompetentny. Niestety twórcy „Ogrodnika” zebrali kilka solidnych komponentów (pomysłów, metafor, motywów), ale zabrakło im umiejętności, by skleić z nich coś głębszego i ciekawszego. Ostatecznie miniserial okazuje się mdły, rozwleczony, niemądry. Podobnie zresztą jak bohaterowie - nijacy, bazujący na jednej, dwóch emocjach. Pozbawieni życia niemal tak bardzo, jak ofiary Elmera. W istocie jedynie portretująca matkę Cecilia Suarez jest wyrazista i zapadająca w pamięć.



Przeciętnie zainscenizowany, powolny serial próbuje operować aurą niesamowitości i niepokoju, ale przez większość czasu jest stanowczo zbyt teatralny, a momentami zwyczajnie przesadzony - w ten zniechęcający sposób. Choć potrafi przykuć uwagę, brakuje mu odwagi, by naprawdę przekroczyć granice gatunku i stać się czymś więcej niż tylko kolejną pseudo-psychologiczną i krawędziowo-mroczną opowieścią o miłości i morderstwie. Do tego: przeraźliwie nudną, choć słowo „nudna” jest tu niedopowiedzeniem.