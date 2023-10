Legendarny komik nakręcił film, który zobaczycie na Netfliksie. Stand-up wychodzi mu zdecydowanie lepiej

Świetna obsada i jeden z najlepszych współczesnych stand-uperów za sterami to za mało - „Trzech tatuśków” to po prostu ciąg rutynowych i, niestety, męcząco wtórnych tematycznie gagów, które niezbyt umiejętnie połączono odrobiną fabuły oraz leniwie napisanymi postaciami. Co gorsza, same dowcipy wydają się nieco wykastrowane ze stylu i mocnego punktu widzenia, których tego typu obraz wymaga. W efekcie „Trzech tatuśków” nie jest nawet czymś w rodzaju bonusowego materiału dla fanów humoru Burra czy interesującym poszerzeniem marki. To po prostu przeciętna, ze wszech miar byle jaka komedia, która wydaje się wręcz niegodna portfolio komika.



Jak można się spodziewać, „Old Dads” to przede wszystkim satyra na „polityczną poprawność” - nadużywane i źle interpretowane sformułowanie, którego rozmaite kojarzone z nim absurdy Burr umiejętnie wykpiwał. Niestety, w tym filmie całe szyderstwo sprowadza się do założenia, że „we współczesnym świecie w określonym momencie nie można powiedzieć już nic bez poniesienia konsekwencji”. Trudno o płytszy i bardziej wyświechtany punkt wyjścia do festiwalu śmieszków - jakkolwiek rzadkimi momentami bywa ciekawie świadomy i refleksyjny.